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Общество

Опубликован список вакансий по программе "Улучшение жилищных условий" в Нижегородской области

20 августа 2019 15:10  [65] Общество

Опубликован список вакансий в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий специалистов" в Нижегородской области. В подпрограмме смогут принять участие учителя, воспитатели, преподаватели, педагоги дополнительного образования, мастера производственного обучения. Подробный список с разбивкой по районам можно увидеть на сайте министерства образования региона.

Напомним, государственная программа реализуется с целью повышения качества и условий жизни специалистов учреждений сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной поддержки, привлечения и дальнейшего закрепления высококвалифицированных кадров.

Согласно условиям подпрограммы, в 2019 году отбор производится на замещение 78 вакансий. Так, в подпрограмме смогут принять участие учителя, воспитатели (в том числе старшие воспитатели), преподаватели, педагоги дополнительного образования, мастера производственного обучения.

Размер социальной выплаты – 1 млн рублей. Условием предоставления мер социальной поддержки является обязанность специалиста отработать не менее семи лет с момента заключения соглашения на постоянной основе на должности, по которой специалист был отобран для участия в подпрограмме.

Прием документов начался 19 августа 2019 года и продлится до 19 сентября 2019 года.

Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", Центр организационно-методического сопровождения конкурсных отборов в сфере образования, ул. Ванеева, 203, учебный корпус, к. 209. Телефон для справок: 8 (831) 468-93-81. Время работы – с 9:00до 17:00. Ответственное лицо за прием документов - Парфенова Алена Петровна.

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