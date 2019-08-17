Последние новости рубрики Общество
20 августа 2019 17:10  [24] Закон об увеличении доходов местных бюджетов готовится в Нижегородской области
20 августа 2019 16:59  [38] Стоимость потребительской корзины снизилась в июле в Нижегородской области
20 августа 2019 15:57  [77] Администрация Кстовского района погасила долг перед подрядчиком по строительству детсада, — прокуратура
20 августа 2019 15:55  [101] Перекрытие движение транспорта на ул. Решетниковской продлится еще месяц
20 августа 2019 15:10  [98] Опубликован список вакансий по программе "Улучшение жилищных условий" в Нижегородской области
20 августа 2019 15:01  [97] Нижегородские муниципалитеты предложили 200 проектов, которые профинансирует бюджет региона
20 августа 2019 13:48  [98] Заготовка трав и сенажа в Нижегородской области приближается к 100%
20 августа 2019 12:08  [166] СУ СК приглашает нижегородцев пройти собеседование в кадетский класс
20 августа 2019 11:57  [146] Проект озеленения части территории нижегородского кремля обойдется в два раза дешевле, чем планировалось
20 августа 2019 11:57  [170] "ТНС энерго НН" проводит для клиентов акцию и дарит онлайн-кинотеатр Wink, где 101 канал
Общество

Стоимость потребительской корзины снизилась в июле в Нижегородской области

20 августа 2019 16:59  [38] Общество

Стоимость потребительской корзины в Нижегородской области в июле снизилась на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Нижегородстат.

Ее размер по региону составил 4077,66 рубля, по Нижнему Новгороду — 4176,97 рубля.

Нижегородстат поясняет, что в июле по сравнению с июнем в регионе на 14−17% подешевели свежая капуста и репчатый лук, на 6% - картофель, свекла, морковь и огурцы. На 7−9% снизилась стоимость винограда и лимонов.

Одновременно зарегистрировано снижение цен на 1−4% на сахарный песок, пшеничную муку, молоко, яйца, оливковое и подсолнечное масло, гречневую крупу, шоколадные конфеты, кофе.

Цены на алкогольные напитки снизились в среднем на 1% за месяц.

Что касается снижения цен на промтовары, отмечено снижение на 3−5% цен на ветровки, женские босоножки, мужские полуботинки, кроссовую и спортивную обувь для взрослых.

Дешевле обычного можно купить и стройматериалы — на 2% подешевели древесностружечные плиты, еврошифер, керамическая и облицовочная плитка.

На 1% в среднем снизился тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Ранее сообщалось, что продукты продолжают дешеветь в Нижегородской области. По данным Росстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области в июле 2019 года на 5,4% меньше среднероссийского показателя.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph