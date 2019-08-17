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Общество

«Т Плюс» вложила 6,5 млн рублей в ремонт дымовой трубы Дзержинской ТЭЦ

21 августа 2019 09:38  [72] Общество

«Т Плюс» вложила 6,5 млн рублей в ремонт дымовой трубы Дзержинской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе компании 21 августа 2019 года.

Дымовая труба №3 введена в эксплуатацию в 1975 году, представляет собой железобетонное сооружение с внутренней футеровкой из кислотоупорного кирпича и вентилируемым зазором. Высота трубы — 180 метров.

В ходе работ были проведены ремонт обмазочной изоляции внутренней поверхности футеровки, перекладка верхних рядов футеровки, а также звеньев чугунного колпака на оголовке трубы, замена осветительных приборов системы наружного освещения, ревизия, ремонт и антикоррозионное покрытие болтовых соединений светофорных площадок и вертикальной лестницы, ремонт стальной обечайки, внутренней и наружной изоляции газоходов. Кроме того, проведена очистка от зольных отложений цокольного перекрытия дымовой трубы и газоходов с утилизацией отходов.

Программа ремонта была составлена с учетом результатов экспертизы промышленной безопасности сооружения. Ремонтные работы продолжались два месяца, стоимость проекта составила 6,5 млн рублей.

«Столь масштабный ремонт дымовой трубы №3 ранее проводился в 2008 году. Выполненные работы необходимы для обеспечения надежной эксплуатации станции», — отметил заместитель технического директора Дзержинской ТЭЦ Сергей Хохлин.

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