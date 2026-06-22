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Останки героя ВОВ Сергея Разуваева перезахоронили в Бутурлинском округе

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Останки героя ВОВ Сергея Разуваева перезахоронили в Бутурлинском округе

Фото: администрация Бутурлинского муниципального округа

В канун Дня памяти и скорби в Бутурлинском округе состоялось торжественное перезахоронение останков героя Великой Отечественной войны Сергея Андреевича Разуваева, уроженца села Елховка Бутурлинского района Горьковской области, который погиб в 1942 году.

На торжественно-траурном мероприятии присутствовали представители администрации округа, Законодательного собрания Нижегородской области, Благотворительного военно-патриотического фонда «Застава святого Ильи Муромца», поисковых отрядов.

Останки бойца с солдатским медальоном были найдены на местах сражений в Смоленской области. Поисковые работы вел отряд «Поиск» имени А. Ольховского из Тюменской области. В медальоне сохранились данные бойца. Вкладыш был самодельным, с полностью размытым текстом, но специалистам лаборатории «Солдатский медальон» удалось восстановить записи.

«Увековечивание памяти защитников Отечества является нашим общим нравственным долгом и важнейшей задачей. Мы обязаны хранить светлую память о каждом, кто не вернулся с полей сражений, и передавать эту эстафету подрастающему поколению. Память о подвиге Сергея Андреевича Разуваева и подвиге миллионов других солдат будет жить вечно в наших сердцах», — подчеркнула глава МСУ Бутурлинского муниципального округа Мария Петрова.

Родственники были найдены благодаря работе муниципального поискового отряда «Сокол» под руководством командира Александра Железнова. У Сергея Разуваева было пятеро детей. Сегодня в Бутурлинском округе проживают внуки и правнуки бойца.

«Для потомков это не просто находка, а священная нить, связывающая поколения. Всем родственникам сообщили, к сожалению, не все смогли приехать, но все очень рады. Очень мало сохранилось информации о дедушке. Только одна фотография, с которой мы постоянно ходили на шествие „Бессмертный полк“. И вот наш герой вернулся на родную землю», — сказала внучка героя Валентина Осютина.

«Спустя 84 года наш земляк, считавшийся без вести пропавшим, вернется в родные края не как безымянный солдат, а как герой со своим именем. Благодаря кропотливой работе поисковиков останки Сергея Андреевича Разуваева захоронены с достоинством. Мы обязаны сделать всё, чтобы память о герое навсегда осталась в сердцах бутурлинцев, а его подвиг служил примером мужества для нашей молодежи. Вечная слава воину-освободителю» — сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции партии «Единая Россия» Рустам Досаев.

После траурного митинга останки Сергея Андреевича Разуваева были с почестями захоронены на кладбище «Валгусский лес».

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Теги:
Бутурлинский район ВОВ
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