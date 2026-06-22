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Общество

Перевозчиков нашли для 19 автобусов в Арзамасе и Дзержинске

22 июня 2026 15:28 Общество
Перевозчиков нашли для 19 автобусов в Арзамасе и Дзержинске

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске определились с перевозчиками для городских автобусных маршрутов.

Как сообщили в ЦРТС, на маршруты № 1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213 поступило по одной заявке. Все их подало ООО «Столица Авто». С этой организацией намерены заключить контракты на выполнение перевозок.

Действующий перевозчик МУП «Экспресс» участия в процедуре не принимал и заявок не направлял.

По маршруту № 6 заявок не оказалось. В связи с этим будет объявлена повторная закупка. Пока перевозки по данному направлению продолжает выполнять ООО «Тройка».

Кроме того, 18 июля завершился прием заявок на обслуживание восьми муниципальных пригородных маршрутов в Арзамасе. На каждый из них поступило по одной заявке от Арзамаспассажиравтотранса. Сейчас идет процедура заключения государственных контрактов.

Еще по 13 пригородным маршрутам Арзамасского округа прием заявок продлится до 26 июня.

Ранее сообщалось, что работу метро в Нижнем Новгороде продлят в ночь на 28 июня из-за концерта Басты (16+).

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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