Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День памяти и скорби Общество

Фото: Антон Роженцов

22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В церемонии приняли участие 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Вазген Оганесян, сенатор РФ Дмитрий Краснов, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители силовых структур и областного правительства, участники специальной военной операции, проекта «Герои. Нижегородская область», кадеты и волонтеры.

Глеб Никитин подчеркнул, что война стала трагедией для миллионов людей — солдат, тружеников тыла и мирных жителей. По его словам, из 880 тысяч горьковчан, ушедших на фронт, более 330 тысяч не вернулись.

«Для всей нашей страны это была невероятная трагедия, последствия которой мы переживаем до сих пор», — заявил губернатор.

Глеб Никитин добавил, что сегодня события прошлого воспринимаются особенно остро на фоне продолжающихся атак беспилотников. Глава региона провел параллель между подвигом жителей Горького, строивших оборонительные рубежи и уходивших добровольцами на фронт, и современными добровольцами, вступающими в ряды «БАРС-НН».

«Нам всегда казалось, что это было очень давно, но реальность показывает: всё это очень близко. Именно поэтому этот день необходимо помнить и обязательно извлекать уроки. Главный из них — в мужестве самого народа», — сказал Никитин.

Губернатор также напомнил, что война оставила без родителей тысячи детей. Если в 1941 году в регионе действовало 28 детских домов, где воспитывались более 2,2 тысячи детей, то к началу 1943 года их стало уже 117, а число воспитанников превысило 11,7 тысячи. В Горьковскую область были эвакуированы дети из Латвии, Литвы, Белоруссии, Москвы и Ленинграда, а также 48 детей польских граждан.

В 12:15 регион присоединился к общероссийской минуте молчания в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин заявил, что целое поколение отдало жизнь, чтобы остановить нацизм, однако, по его словам, современные события показывают, что угроза вновь проявилась. Он упомянул обстрелы мирных городов, гибель студентов от ударов по Старобельску и детей в автобусе под Брянском, подчеркнув необходимость сплоченности общества и готовности защищать будущее страны.

Добавим, что по данным комитета по делам архивов Нижегородской области в годы Великой Отечественной войны в регионе сформировали 79 соединений и частей Красной Армии, свыше 100 тысяч жителей вступили в народное ополчение.

Звания Героя Советского Союза был удостоен 271 горьковчанин, при этом Василий Рязанов и Арсений Ворожейкин — дважды. Еще 50 жителей области стали полными кавалерами ордена Славы.

Промышленность региона сыграла значительную роль в обеспечении фронта. За годы войны в Горьковской области произвели более 38 тысяч танков и бронемашин, свыше 16 тысяч самолетов, более 101 тысячи орудий, 1 165 установок «Катюша», три бронепоезда и 27 подводных лодок. Кроме того, фронт получил более 150 миллионов боеприпасов, тысячи тракторов и десятки тысяч лошадей.

Регион также направлял продовольственную помощь: более миллиона тонн муки и круп, почти 1,4 миллиона тонн хлеба, сотни тысяч тонн картофеля, овощей, мяса и молока.

В 2020 году Нижнему Новгороду указом президента России было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».