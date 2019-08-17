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Общество

Публичные слушания по "блокированной застройке" пройдут в Нижнем Новгороде 10-11 сентября

21 августа 2019 12:01  [78] Общество

Фото: с сайта ru.wikipedia.org/wiki/

Публичные слушания по "блокированной застройке" пройдут в Нижнем Новгороде 10-11 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте администрации.

Речь идет о проведении слушаний в части отнесения вида разрешенного использования "блокированная застройка" в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам использования. Инициатор встречи ТСН "Лагуна-Ф".

Слушания пройдут в течение двух дней:

- 10 сентября в 18:00 по адресу: Нижегородский район, Верхневолжская набережная, 2 (Дом Архитектора).
- 11 сентября в 18:00 по адресу: бульвар Юбилейный, 12 (здание администрации Сормовского района).

СПРАВКА:

Блокированная застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет отдельный вход, небольшой палисадник и, иногда, гараж.

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