Публичные слушания по "блокированной застройке" пройдут в Нижнем Новгороде 10-11 сентября Общество

Публичные слушания по "блокированной застройке" пройдут в Нижнем Новгороде 10-11 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте администрации.

Речь идет о проведении слушаний в части отнесения вида разрешенного использования "блокированная застройка" в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам использования. Инициатор встречи ТСН "Лагуна-Ф".

Слушания пройдут в течение двух дней:

- 10 сентября в 18:00 по адресу: Нижегородский район, Верхневолжская набережная, 2 (Дом Архитектора).

- 11 сентября в 18:00 по адресу: бульвар Юбилейный, 12 (здание администрации Сормовского района).

СПРАВКА:

Блокированная застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет отдельный вход, небольшой палисадник и, иногда, гараж.