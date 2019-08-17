Движение трамваев №№ 5 и 19 отменят на три дня в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение трамваев №№ 5 и 19 отменят на три дня в Нижнем Новгороде, движение ряда автобусов, пересекающих трамвайную линию на ул.Пушкина, изменят путь следования. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В департаменте пояснили, что изменения в движении обусловлены ремонтом трамвайных путей на улице Пушкина. Это произойдет с 20:00 23 августа до 05:00 26 августа.

Помимо того, что прекратится движение трамваев, автобусы маршрутов №№ А-62, Т-82 будут следовать от улицы Полярной к улице Ванеева, по Анкудиновскому шоссе, улице Терешковой, проспекту Гагарина, улице Медицинской, улице Нартова, улице Бекетова. В обратном направлении – по улице Ванеева, улице Академика Сахарова, Анкудиновскому шоссе.

Движение автобусов маршрута № Т-47, следующих от улицы Академика Сахарова к проспекту Гагарина, по Анкудиновскому шоссе, улице Терешковой в обратном направлении будет организовано по проспекту Гагарина, улице 40 лет Октября, улице Шатковской, улице Полярной, Анкудиновскому шоссе.

Кроме того, в дептрансе сообщили, что с 22:00 23 августа до 08:00 24 августа трамваи маршрута №18 будут временно следовать по улице Кулибина, улице 1 Оранжерейной, улице Пушкина, улице Бекетова, улице Кузнечихинской, улице Ошарской, улице Белинского. В обратном направлении движение будет прекращено.