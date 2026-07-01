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Общество

Изменение скоростных лимитов на трассах запланировано в России

01 июля 2026 07:00 Общество
Изменение скоростных лимитов на трассах запланировано в России

Министерство транспорта России разрабатывает новые методические рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах. Вместо единого стандарта ведомство предлагает гибкую систему, в которой максимально разрешённая скорость будет определяться индивидуально для каждого участка трассы — с учётом загруженности дороги, состояние дорожного покрытия, близости к жилым зонам и социальным объектам. Цель таких изменений — повысить безопасность дорожного движения.

Министерство подчеркнуло, что документ носит рекомендательный характер, его принятие запланировано на 2027 год. Только после его применения будет разработан порядок введения скоростных ограничений. Это означает, что работа будет тщательной и поэтапной.

Инициативу поддержали в Госдуме. Заместитель председателя комитета по транспорту Рафаэль Марданшин отметил, что необходимость таких изменений назрела давно. Несмотря на улучшение качества дорог и повышение безопасности автомобилей, скоростные режимы часто остаются устаревшими.

Марданшин подчеркнул, что на участках с хорошим покрытием и разметкой ограничения скорости в 50−70 км/ч создают неудобный режим езды. Водителям приходится постоянно тормозить и разгоняться, что снижает комфорт и безопасность.

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Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в комментарии для 360.ru отметил, что идея Минтранса о пересмотре лимитов на дорогах заслуживает внимания, но требует тщательного подхода.

По его словам, речь идёт о пересмотре верхнего порога скорости, а не о снятии конкретных ограничений на каждом участке дороги. Внутри этого порога всё равно есть опасные места и участки с повышенной аварийностью, которые требуют отдельных знаков.

Кадаков также отметил, что высокоскоростные автобаны существуют во многих странах мира, включая Францию, Германию и другие. В Германии, например, есть так называемые безлимитные магистрали, где ограничений скорости нет. Однако в России таких трасс не будет, и на новых дорогах, таких как М-12, будет установлен определённый лимит скорости.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что Россия пока идёт по пути догоняющего развития в вопросе безопасности дорожного движения. Он уверен, что перемены необходимы, так как дороги являются «кровеносной системой» страны, влияющей на всю экономику.

Хайцеэр также отметил, что для нормализации ситуации необходимо провести полную инспекцию состояния дорог и дорожных знаков. Сегодня знаки часто устанавливаются без согласования с ГИБДД, что приводит к снижению скорости и влияет на безопасность дорожного движения и экологию.

Он подчеркнул, что отказываться от лимитов полностью не стоит, так как это меры безопасности, основанные на опыте трагических происшествий. Главная задача — убрать нелогичные и устаревшие ограничения.

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Теги:
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