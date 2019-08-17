Более 3800 специалистов планируется привлечь в нижегородскую медицину в следующем году Общество

Более 3800 специалистов планируется привлечь в региональную медицину до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Для решения проблемы дефицита кадров правительством разработан региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами", который является составной частью национального проекта "Здравоохранение".

Предполагается, что мероприятия проекта позволят до конца 2020 года привлечь в региональную медицину более 1000 врачей и 2800 представителей среднего медицинского персонала.

"Прежде всего, речь идет об устранение дефицита кадров в первичном звене. Задачу привлекать специалистов в эту сферу поставил президент России Владимир Путин. В Нижегородской области уже разработаны конкретные мероприятия. В частности, это развитие системы целевого обучения и непрерывного образования, введение новых мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, использование дистанционных образовательных технологий", - отметил губернатор.

Как подчеркнул Глеб Никитин, новые меры поддержки, в частности региональная программа по улучшению жилищных условий специалистам, не имеют возрастных ограничений.

"Мы сознательно приняли такое решение. Нередко медики или учителя старшего поколения с большим уважением относятся к своим пациентам и ученикам. Приглашаю специалистов к участию в программе", - добавил глава региона.

Также правительство области развивает отношения с Приволжским медицинским университетом.

"С каждым годом растут цифры целевого приема. В этом году планируется, что к учебе в университете по целевому набору приступят более 180 ребят из районов региона. Впоследствии они смогут привнести в районное здравоохранение самые последние медицинские тренды, а, чтобы они смогли на месте применить полученные знания на местах, в рамках национального проекта будет проводиться масштабное переоснащение больниц и поликлиник", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось что около 6 млрд рублей планируется направить на капитальный ремонт медицинских учреждений в Нижегородской области. Реализация программы будет рассчитана на три года – с 2020 по 2022.