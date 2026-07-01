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Более 5 тысяч «квадратов» свалок выявили на нижегородских сельхозземлях

01 июля 2026 19:17 Общество
Более 5 тысяч «квадратов» свалок выявили на нижегородских сельхозземлях

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выдало три предписания арендатору сельхозземель — ООО «Новая Эра». Основанием стали результаты мониторинга безопасности. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального ведомства.

Нарушения обнаружили на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью более 20 га. На каждом из них специалисты увидели несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Совокупная площадь захламления достигает 5100 квадратных метров.

Уточняется, что участки частично не введены в сельскохозяйственный оборот и не используются по целевому назначению. Земли расположены вокруг деревни Бубенки Княгининского округа.

Арендатору предписано до 14 июня 2027 года устранить выявленные нарушения: очистить территории от ТБО и применять земельные участки для сельскохозяйственного производства в соответствии с видом разрешенного использования.

Ранее мы сообщали о том, что незаконную свалку обнаружили на землях колхоза в Нижегородской области.

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Теги:
Княгининский район Россельхознадзор Свалки
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