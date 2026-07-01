Направление главной дороги изменят на съезде с проспекта Героев Донбасса Общество

Фото: ЦОДД

С 9 июля в Нижнем Новгороде изменится направление главной дороги на перекрестке съезда с проспекта Героев Донбасса к жилой зоне и местного проезда, параллельного магистрали. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Решение приняли после обращений жителей и проверки дорожной ситуации. Теперь главной станет дорога для машин, которые поворачивают с проспекта к жилой застройке. Тем, кто едет по дороге-дублеру, придется уступать.

Ожидается, что новая схема позволит упорядочить движение на перекрестке и сократить заторы на проспекте. Сейчас водителям, съезжающим с магистрали, приходится пропускать поток с местного проезда, что замедляет движение по основному направлению и провоцирует образование пробок.

В администрации добавили, что такая схема уже работает на перекрестках проспекта Гагарина с улицей Сурикова и проспекта Ленина с улицей Даргомыжского.

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде перекрестка и заранее ознакомиться с обновленной схемой движения.

Ранее мы сообщали о том, что движение на проспекте Ленина частично ограничили на неопределенный срок.