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Общество

Планировку под конгресс-холл у Нижегородской ярмарки вынесли на обсуждение

01 июля 2026 17:42 Общество
Планировку под конгресс-холл у Нижегородской ярмарки вынесли на обсуждение

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде начались общественные обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки, а также документации по планировке территории в границах улиц Советской, Совнаркомовской и Окской набережной. Речь идет об участке рядом с Нижегородской ярмаркой. Материалы опубликованы на сайте мэрии.

Инициатором изменений выступило ООО «Специализированный застройщик «Возрождение». Компания предлагает скорректировать территориальные зоны и дополнить вид разрешенного использования «Туристическое обслуживание» возможностью строительства объекта «Гостиничный комплекс с конгресс-холлом».

Документацию по планировке территории разработало ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» по заказу застройщика. Площадь проектирования составляет 7,5 га, схема развития улично-дорожной сети охватывает 12,5 га.

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Необходимость изменений связана с реализацией инвестиционного проекта по строительству туристическо-гостиничного комплекса со встроенно-пристроенным конгресс-холлом и подземной парковкой.

Ранее, 7 ноября 2024 года, Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил два проекта инвестора — гостиничный комплекс на улице Советской, 2а и гостиница Ермолаевых на Стрелке.

Проектом предусмотрено строительство двух гостиничных комплексов и реконструкция исторического здания. Первый объект — гостиничный комплекс со встроенно‑пристроенным конгресс‑холлом и подземной автостоянкой. Его высота — до 12 этажей. Суммарная поэтажная площадь — 18 174 кв. м. Вместимость подземной автостоянки — 48 машино‑мест. Номерной фонд — 288 номеров.

Второй объект — гостиница с подземной автостоянкой. Этажность — до 4−9 этажей. Общая площадь — 30 511 кв. м. Вместимость подземной автостоянки — 47 машино‑мест. Номерной фонд — 187 номеров. В «Гостинице Ермолаевых» планируется создание 73 номеров.

Развитие территории запланировано в одну очередь — с поэтапной реализацией до 2035 года.

В рамках подготовки территории предполагаются демонтаж существующих строений, перенос инженерных сетей, строительство проездов и тротуаров, а также благоустройство и озеленение.

Земельные участки будут формироваться в два этапа. Один из них площадью 4 793 кв. м отнесут к территориям общего пользования под улично-дорожную сеть. Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что инвестор планирует приступить к строительству во второй половине 2026 года, а ввести объект в эксплуатацию — в 2029 году.

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Теги:
Конгресс-центр Нижегородская ярмарка Строительство
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