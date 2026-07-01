Более 500 нижегородцев поучаствовали в мероприятиях ко Дню ветеранов боевых действий Общество

Фото: Олег Булыгин

1 июля в Нижнем Новгороде прошли памятные и торжественные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Они объединили более 500 человек — представителей ветеранских организаций и органов власти Нижегородской области, членов семей ветеранов, активистов общественных организаций.

Памятные мероприятия Дня ветеранов боевых действий начались в парке «Швейцария» у мемориального комплекса нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. К участникам митинга обратился первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Сегодняшний день объединяет тех, кто прошел через современные военные конфликты и выполнял воинский долг в разных странах и регионах, и тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Вы представляете разные поколения защитников Отечества, и у каждого за спиной — своя история службы. Наш общий долг сегодня — быть рядом, помогать и передавать ваш пример стойкости и мужества молодежи. Именно вы знаете, какой ценой достается победа, и как важно иметь надежный тыл. Сегодня мы едины в поддержке солдат современной России: кто уже выполнил свой воинский долг, и кто продолжает защищать нашу страну. Вместе мы держим курс на создание сильной России. Вечная память павшим героям! Крепкого здоровья — живым. Низкий поклон за вашу службу!» — сказал Андрей Гнеушев.

Собравшиеся почтили память погибших участников локальных войн и конфликтов минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

«Официальный статус, который получил День ветеранов боевых действий в нашем регионе, — это признание заслуг всех нижегородцев-участников боевых действий, воинов-интернационалистов, военнослужащих, выполнявших задачи в горячих точках. Сегодня вместе собрались ветераны, воевавшие в Афганистане, Чечне, Осетии, Сирии, на СВО. У нас всех была и есть общая цель — защищать интересы своей страны, вне зависимости от места службы. Мы знаем, что значит боевое братство в военных условиях, и как важны сплоченность и взаимовыручка в тылу. Мы помним героизм ушедших товарищей и сохраним эту память для новых поколений», — отметил председатель правления Нижегородской областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Валерий Бирюков.

Митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и Вооруженных сил РФ прошел в нижегородском парке Победы. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Государственной Думы, член фракции партии «Единая Россия» Артем Кавинов.

«В истории России не было легких, простых периодов. Всегда — это череда испытаний, вызовов, сложностей, но в итоге — побед. Мы — Родина победителей! И сейчас, в период СВО, мы все в одном строю — от президента, офицеров и солдат на передовой до производственников, предпринимателей, волонтеров. Мы все, неравнодушные, нужны России сегодня. А она нужна нам», — отметил Артем Кавинов.

В ходе торжественной части ветераны боевых действий разных лет, члены семей и педагоги действующих участников СВО были отмечены наградами и подарками. 40 ветеранов за активную общественную работу получили подарочные сертификаты. Родным и учителям двух военнослужащих, проявивших мужество и героизм в зоне спецоперации, передали благодарственные письма от командования 25-ой общевойсковой армии. Воину-интернационалисту Александру Макарову вручена медаль «За боевые заслуги».

«Мне было 19 лет, когда я служил в Афганистане в 1985—1986 годах. Мы летали на боевые операции, я был пулеметчиком, стрелком. Медаль нашла меня спустя 40 лет. Когда были молодые, о наградах не думали, просто выполняли задачи. Сейчас для меня это — гордость! И мои дети тоже будут гордиться отцом», — поделился Александр Макаров.

Организовали акцию памяти погибших земляков, митинг с чествованием ветеранов и патриотический концерт Нижегородская областная организация «Российского союза ветеранов Афганистана» и Дом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области.

«Быть одним из организаторов торжественных событий в День ветеранов боевых действий для Дома народного единства — не только почетно и ответственно. Это еще и наше искреннее стремление выразить благодарность и уважение тем, кто рисковал своей жизнью ради нашей страны. Мы объединяем усилия с ветеранским сообществом и правительством области, чтобы сохранить память о нижегородских воинах и активно поддерживать ветеранов боевых действий в мирной жизни, оказывать внимание и обеспечивать необходимую помощь», — подчеркнул руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.

Программу Дня ветеранов боевых действий завершил патриотический концерт. Для гостей праздника выступили группа «Каскад», «Солдаты фортуны», Алексей Трофимов, Олег Шатохин, Александр Медведев и ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации