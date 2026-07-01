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Общество

Участники программы «Время героев» прошли стажировку в Нижегородской области

01 июля 2026 18:39 Общество
Участники программы «Время героев» прошли стажировку в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Участники второго потока федеральной кадровой программы «Время героев» прошли стажировку в Нижегородской области в рамках модуля «Региональное и муниципальное управление». Ветераны СВО встретились с управленческой командой правительства региона.

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что для региона большая честь принимать участников программы. Он поблагодарил ветеранов за службу и подчеркнул, что их опыт сегодня востребован при решении государственных и управленческих задач.

Во время стажировки представители правительства региона познакомили участников с лучшими практиками в сферах экономики, инвестиционной и социальной политики, демографии, развития человеческого капитала, а также модернизации строительного и транспортного комплексов. Отдельное внимание уделили мерам поддержки участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.


Стажировка также включает знакомство с работой органов местного самоуправления. Одной из практических задач для участников стала разработка предложений по привлечению, адаптации и закреплению молодых специалистов на государственной гражданской службе.

По словам министра кадровой политики правительства Нижегородской области Романа Маркова, действующие механизмы привлечения молодежи на госслужбу, включая стажировки, практику, «дни открытых дверей» и карьерные форумы, уже доказали свою эффективность. При этом регион заинтересован в новых инициативах, которые предложат участники программы.

Ветераны СВО также приняли участие в круглом столе «Современная госслужба: ожидания молодежи и возможности государства» на базе Нижегородского института управления — филиала Президентской академии. Кроме того, они познакомились с образовательными программами и ключевыми проектами вуза.

Помимо деловой программы, участники посетили ряд спортивных, инфраструктурных и промышленных объектов региона. В их числе — стадион «Совкомбанк арена», спортивный комплекс «VOLGA Арена», ИТ-кампус «Неймарк», Городецкий судоремонтно-механический завод, особая экономическая зона «Кулибин» и другие площадки.

Также участники познакомились с работой Корпорации развития Нижегородской области, Корпоративного университета правительства региона, Дома народного единства, федерального технопарка профессионального образования «Парк Мастеров Нижполиграф», Аналитического центра города и других организаций.

Кроме того, для каждого участника были организованы индивидуальные стажировки по направлениям здравоохранения, энергетики и ЖКХ, демографии и развития человеческого капитала, социальной и семейной политики, транспорта и автомобильных дорог, а также избирательного права и законодательной деятельности.

Программа «Время героев» направлена на поддержку, профессиональное развитие и социальное признание участников специальной военной операции. Ее цель — подготовка квалифицированных руководителей из числа ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Ранее сообщалось, что участники программы «Герои. Нижегородская область» прошли выездную стажировку в Москве.

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Военные СВО
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