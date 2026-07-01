Ремонт дороги Первомайск — Выездное — Дивеево — Сатис завершили досрочно Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Ремонт участка автодороги Первомайск — Выездное — Дивеево — Сатис завершили досрочно в муниципальном округе г. Первомайск. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Всего приведено в нормативное состояние приблизительно шесть километров трассы. Государственная комиссия приняла объект без замечаний, он сдан на две недели раньше предусмотренного контрактом срока. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик расчистил полосу отвода от кустарника и мелколесья, подсыпал обочины песчаным и супесчаным грунтом, провел механизированную планировку откосов и укрепил их щебнем. На проезжей части уложили выравнивающий слой асфальтобетона толщиной четыре сантиметра и верхний — пять сантиметров. Установлены 42 новых дорожных знака, нанесена горизонтальная разметка белой и желтой краской.

И.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов отметил, что эта дорога является одной из ключевых на юге региона: она соединяет Первомайск с федеральной трассой и обеспечивает подъезд к Дивеевскому монастырю — одному из главных духовных центров России.

Всего с 2019 года в рамках нацпроекта (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги») в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тысячи километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. Только в прошлом году в нормативное состояние приведен 761 километр дорожной сети при плане 626 километров.

Ранее мы сообщали о том, что более 30 км трассы Р-158 расширят до четырех полос в Нижегородской области.