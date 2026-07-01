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Общество

Нижегородский университет вошел в топ‑10 России по зарплатам выпускников

01 июля 2026 18:58 Общество
Нижегородский университет вошел в топ‑10 России по зарплатам выпускников

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского вошел в топ‑10 российских вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере экономики и финансов. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

В рейтинге учитывались данные о доходах молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах. ННГУ занял 9‑е место.

Средняя зарплата выпускников‑экономистов университета выросла на 10 тысяч рублей и сейчас составляет 135 тысяч рублей в месяц. При этом 78% выпускников остаются работать в Нижнем Новгороде после окончания обучения.

Лидером рейтинга остается МГИМО: медианная зарплата его выпускников достигает 230 тысяч рублей в месяц, что на 30 тысяч рублей (+15%) больше, чем годом ранее.

Второе место сохраняет НИУ ВШЭ с показателем 200 тысяч рублей (+5%). Третью строчку делят Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова — по 195 тысяч рублей. Финансовый университет поднялся на одну позицию (+8%), МГУ, напротив, опустился на строку (+3%).

Ранее мы сообщали о том, что средняя зарплата нижегородской молодежи составляет 37 тысяч рублей.

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Теги:
Деньги ННГУ Студенты
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