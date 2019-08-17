Молодой мужчина задержан по подозрению в краже планшета и компьютера из машины в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Молодой мужчина задержан по подозрению в краже планшета и компьютера из машины в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, имущество было похищено из автомобиля, припаркованного возле дома на ул. Гайдара. Эксперт- криминалист обнаружил на месте преступления следы, благодаря им удалось установить личность подозреваемого в совершении кражи. Полицейские задержали 24-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

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