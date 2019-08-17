Молодой мужчина задержан по подозрению в краже планшета и компьютера из машины в Дзержинске Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, имущество было похищено из автомобиля, припаркованного возле дома на ул. Гайдара.
Эксперт- криминалист обнаружил на месте преступления следы, благодаря им удалось установить личность подозреваемого в совершении кражи.
Полицейские задержали 24-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело.
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