Ведущие специалисты федеральных медцентров проведут обследование нижегородских детей 6 сентября Общество

Ведущие специалисты федеральных медцентров проведут обследование нижегородских детей 6 сентября.

В 2019 году всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья" пройдет с 2 по 11 сентября.

Как сообщают организаторы акции, теплоход "Василий Чапаев" пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва.

В обследовании детей примут участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ "НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева" Минздрава России, ФГАУ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Минздрава России, ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии" ФМБА России, ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России, ФГБУ "Детский медицинский центр" УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Каждого сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. Как правило, это дети, которым поставлены сложные диагнозы. После осмотра медиками у них появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих – в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

Кроме того, по традиции врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ проведут мастер-классы для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев.

Также на теплоходе любой желающий сможет узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей "Волны здоровья" по традиции являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание будет уделено вопросам формирования в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В большинстве городов в этом году пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тыс. шагов к жизни" – именно столько – чуть больше 7 км. должен ежедневно проходить каждый человек.

Акция "Волна здоровья" организована Благотворительным фондом Лиги здоровья нации, на реализацию проекта использованы средства, выделенные Фондом президентских грантов.

СПРАВКА:

Первая "Волна здоровья" – теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день.

"Волна здоровья" за эти годы побывала в более чем 50 населенных пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. Свою собственную "Волну здоровья" начала ежегодно проводить и Костромская область.

В 2018 году акция "Волна здоровья" впервые прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Инициатива проведения акции в регионе была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

С 2006 по 2018 год более 10000 детей в рамках акции прошли медицинские обследования и получили консультации специалистов. За эти годы более 1,5 тысяч детей по направлениям "Волны здоровья" получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.