"Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустила в водоемы более 14 тысяч мальков стерляди Общество

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустила в водоемы более 14 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное мероприятие проводилось в рамках основного этапа комплекса экологических мероприятий по искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов 2019 года.

В пресс-службе уточнили, что с июня по август в Горьковское и Чебоксарское водохранилища в Нижегородской области, а также в реку Ока во Владимирской области выпущено 14,34 тысячи мальков стерляди, которая является одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб. Удовлетворительное состояние биоресурсов перед выпуском в водоемы подтверждалось экспертной комиссией.

Экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на 2019-2021 годы.

До конца года (в октябре) в рамках экологических мероприятий состоится выпуск мальков толстолобика в акваторию Щекинского водохранилища в Тульской области.

В пресс-службе сообщили также, что в 2018 году "Транснефть-Верхняя Волга" выпустила в Чебоксарское, Горьковское водохранилища в Нижегородской и Ивановской областях, а также в Оку во Владимирской области 1,3 млн мальков стерляди.

"АО "Транснефть-Верхняя Волга" уделяет высокое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти", - пояснили в компании.