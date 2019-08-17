Последние новости рубрики Общество
27 августа 2019 16:02  [46] Социальный проект "Нижегородская область. Доступное гостеприимство" стартовал в регионе
27 августа 2019 15:39  [84] Закон о запрете продажи алкоголя ночью заставляет нижегородцев пить некачественный продукт, - Владимир Буланов
27 августа 2019 15:19  [58] Посетителей нижегородского банка эвакуировали из-за подозрительного предмета
27 августа 2019 15:00  [119] Новую дорогу для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" откроют в сентябре
27 августа 2019 14:18  [360] Игорь Завозяев из Саратова назначен начальником УФСБ по Нижегородской области
27 августа 2019 14:09  [98] Участники Worldskills могут указать этот стандарт в резюме. Какие приоритеты у нижегородцев?
27 августа 2019 13:02  [93] "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустила в водоемы более 14 тысяч мальков стерляди
27 августа 2019 12:32  [154] Добровольцы Союза Маринс Групп помогли в восстановлении Храма Воскресения Христова
27 августа 2019 12:21  [127] Грант 100 тысяч рублей: минпром предложил нижегородкам поучаствовать в конкурсе "Мама-предприниматель"
27 августа 2019 10:43  [204] "Ростелеком" обеспечит высокоскоростным интернетом социально значимые объекты в Нижегородской области
Общество

"Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустила в водоемы более 14 тысяч мальков стерляди

27 августа 2019 13:02  [93] Общество

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустила в водоемы более 14 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное мероприятие проводилось в рамках основного этапа комплекса экологических мероприятий по искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов 2019 года.

В пресс-службе уточнили, что с июня по август в Горьковское и Чебоксарское водохранилища в Нижегородской области, а также в реку Ока во Владимирской области выпущено 14,34 тысячи мальков стерляди, которая является одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб. Удовлетворительное состояние биоресурсов перед выпуском в водоемы подтверждалось экспертной комиссией.

Экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на 2019-2021 годы.

До конца года (в октябре) в рамках экологических мероприятий состоится выпуск мальков толстолобика в акваторию Щекинского водохранилища в Тульской области.

В пресс-службе сообщили также, что в 2018 году "Транснефть-Верхняя Волга" выпустила в Чебоксарское, Горьковское водохранилища в Нижегородской и Ивановской областях, а также в Оку во Владимирской области 1,3 млн мальков стерляди.

"АО "Транснефть-Верхняя Волга" уделяет высокое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти", - пояснили в компании.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph