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Новый надземный переход на Р-158 у Нижегородца установят в 2027 году

07 июля 2026 17:39 Общество
Новый надземный переход на Р-158 у Нижегородца установят в 2027 году

Фото: Анастасия Назарова

Новый надземный пешеходный переход планируется установить на 38-м километре федеральной трассе Р-158 в Нижегородской области (возле поселка Нижегородец). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Начальная стоимость контракта составляет 50 млн рублей.

Заявки от подрядчиков принимаются до 15 июля, итоги закупки подведут 17 июля. Приступить к исполнению контракта планируется с 28 июля 2026 года, завершить работы — до 20 января 2027 года. Полный срок исполнения контракта, включая приемку и оплату, установлен до 20 февраля 2027 года.

Перед установкой нового объекта подрядчику предстоит демонтировать существующий модульный переход и прилегающие конструкции, а также утилизировать строительный мусор с подтверждающими документами. Средства от реализации металлолома и других материалов должны быть перечислены в доход Российской Федерации на счет, указанный заказчиком.

Помимо строительства перехода проект также предусматривает устройство подъемных механизмов, монтаж видеодомофона и уличной IP-камеры, установку резервных источников питания, светодиодных светильников, дорожных знаков, тактильной плитки и габаритных ворот. Объект подключат к электрическим сетям.

Напомним, прежний надземный переход на этом участке в феврале 2024 года снесла фура с негабаритным грузом. После аварии там организовали наземный пешеходный переход. Спустя некоторое время скорость движения там ограничили до 50 км/ч. Превышение скорости фиксирует камера.

Добавим, что в настоящее время продолжается капитальный ремонт с расширением до четырех полос другого участка трассы Р-158 — с 40-го по 46-й километр в Дальнеконстантиновском районе.

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Теги:
Дороги Р-158 Ремонт дорог
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