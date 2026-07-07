Почему закрывается первый в Нижегородской области аквапарк Общество

Первый в Нижегородской области аквапарк «Атолл» в Кстове закрывается с 1 сентября 2026 года. Информацию о закрытии корреспонденту НИА «Нижний Новгород» подтвердили по телефону сотрудники аквапарка. Однако распространяться по поводу причин закрытия не стали.

При этом в ряде СМИ появилась информация о том, что аквапарк прекращает работу якобы из-за проблем с налогами.

Напомним, аквапарк «Атолл» открылся в одноименном торговом центре на площади Ленина в феврале 2015 года. Тогда это стало настоящим событием для жителей не только Кстовского района, но и всей области.

После закрытия кстовского аквапарка в регионе останется всего два аквапарка — оба в Нижнем Новгороде. Причем в том, что на проспекте Гагарина, периодически поднимают цены. Это вызывает недовольство у посетителей.