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Почему закрывается первый в Нижегородской области аквапарк

07 июля 2026 17:10 Общество
Почему закрывается первый в Нижегородской области аквапарк

Первый в Нижегородской области аквапарк «Атолл» в Кстове закрывается с 1 сентября 2026 года. Информацию о закрытии корреспонденту НИА «Нижний Новгород» подтвердили по телефону сотрудники аквапарка. Однако распространяться по поводу причин закрытия не стали.

При этом в ряде СМИ появилась информация о том, что аквапарк прекращает работу якобы из-за проблем с налогами.

Напомним, аквапарк «Атолл» открылся в одноименном торговом центре на площади Ленина в феврале 2015 года. Тогда это стало настоящим событием для жителей не только Кстовского района, но и всей области.

После закрытия кстовского аквапарка в регионе останется всего два аквапарка — оба в Нижнем Новгороде. Причем в том, что на проспекте Гагарина, периодически поднимают цены. Это вызывает недовольство у посетителей.

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Теги:
Аквапарк Кстово Развлечения
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