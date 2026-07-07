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Общество

Спортивный праздник для семей детей с ОВЗ прошел в Сормовском районе

07 июля 2026 16:58 Общество
Спортивный праздник для семей детей с ОВЗ прошел в Сормовском районе

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Сормовском парке состоялся инклюзивный спортивный праздник «Семейное Счастье», посвящённый семейным ценностям и традициям. Организатором выступило первичное отделение партии «Единая Россия» «Страж Революции 2» Московского района при поддержке Нижегородского регионального исполнительного комитета партии. Мероприятие объединило 30 семей из Нижнего Новгорода, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник состоялся в преддверии Дня семьи, любви и верности и приурочен к Году единства народов России. Событие стало ярким примером многонационального единства.

Торжественное открытие началось с приветственных слов почётных гостей. Руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко подчеркнул важность поддержки семей с детьми с ОВЗ и создания доступной среды для всех.

«Люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особой заботе. Это дети, за каждой улыбкой которых ежедневный труд, это родители, на плечах которых огромная ответственность. И наша важнейшая задача — сделать мир для них более доступным и комфортным. Благодаря инициативам „Единой России“ растет число реабилитационных центров, расширяются меры поддержки, в школах появляются условия для комфортного обучения детей с ОВЗ. Мы вместе преодолеваем трудности и создаём среду, в которой каждый житель страны будет чувствовать себя комфортно», — подчеркнул он.

С приветственным словом также выступил региональный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко. Он подчеркнул, что спорт и творчество помогают разрушать барьеры и укреплять семейные узы и добрососедство.

«Для меня в этом празднике две главные вещи. Первая — это то, что организатором стало первичное отделение, т. е. люди, которые живут рядом с этими семьями и знают, что им нужен такой день. Вторая — сам праздник. Он собрал вместе людей разных возрастов, национальностей и возможностей. И все чувствовали себя здесь своими. Проект „Единая страна — доступная среда“ помогает таким инициативам случаться, но главное — чтобы они объединяли людей вокруг простых ценностей: забота, уважение, умение быть вместе и радоваться», — сказал Роман Пономаренко.

«На фестивале собрались люди, которые знают, что такое настоящая любовь. Не та, о которой говорят в фильмах, а та, что проявляется в заботе, в умении поддержать, в способности радоваться простым вещам. Спасибо каждому участнику за ту энергию и тепло, которые они дарят друг другу, за пример того, как вместе мы можем сделать мир вокруг доступным для каждого, без ограничений. Пусть во всех семьях всегда будет тепло, понимание и взаимная поддержка», — отметил генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», победитель предварительного голосования «Единой России» Михаил Морозов.

После официальной части семьи распределились по игровым зонам. Для них были организованы творческие мастер-классы, спортивные игры: кольцеброс, городки, крокет, семейный пионербол, а также шашки и нарды. Все желающие могли попробовать свои силы в каждом виде. Атмосфера дружбы и взаимопомощи царила на протяжении всего праздника.

Также для гостей работала полевая кухня с угощениями от узбекистанских семей. Завершилось мероприятие чаепитием. Участники праздника попробовали настоящий плов, а также обменялись тёплыми пожеланиями друг другу.

Напомним, партийный проект «Единая страна — доступная среда» помогает людям с инвалидностью и создаёт безбарьерную среду. В числе его задач — развитие доступной социальной, транспортной и культурной инфраструктуры. Проект вовлекает людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную, спортивную и профессиональную жизнь, продвигает лучшие практики реабилитации и трудоустройства, а также формирует уважительное отношение к людям с инвалидностью и рассказывает об их достижениях и вкладе в развитие страны.

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Теги:
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