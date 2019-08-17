Закон о запрете продажи алкоголя ночью заставляет нижегородцев пить некачественный продукт, - Владимир Буланов Общество

Фото: Анастасия Макарычева

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Закон о запрете продажи алкоголя ночью заставляет нижегородцев пить некачественный продукт, - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Буланов в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольская правда - Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев" 27 августа.

Владимир Буланов считает, что закон о запрете продажи алкоголя в ночное время в Нижегородской области нужно отменить.

По его словам, кто захотел – купил легальную водку, пришел домой, зашел к соседу и выпил. "Купил не контрафакт в ларьке, не самогонку из-под полы, не "фанфурик", не боярышник в круглосуточной аптеке, а нормальную водку", - добавил парламентарий.

Кроме того, он уверен, что "наливайки" умрут сами собой, если люди будут покупать алкоголь в сетевых магазинах.

"Ничего нет страшного, когда люди ночью выпивают. Да пусть выпивают, платят налоги с этого, акцизы. Страшнее всего, что у нас закрывают глаза на магазины и павильоны, которые из-под полы алкоголь продают", - добавил парламентарий.

"Если есть работа и полная семья, никто алкоголем злоупотреблять не будет. Нужно не виноградники рубить, как в СССР, а социальные проблемы решать. Это все следствие, когда народу заняться нечем", - сказал в заключение Владимир Буланов.