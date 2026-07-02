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Общество

Нижегородские хирурги спасли мужчину со критическим стенозом трахеи

02 июля 2026 17:19 Общество
Нижегородские хирурги спасли мужчину со критическим стенозом трахеи

Фото: Кира Мишина

Сложную реконструктивную операцию — циркулярную резекцию трахеи — провели в городской клинической больнице № 5 Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

После перенесенного тяжелого панкреатита и искусственной вентиляции легких у мужчины развилось осложнение — рубцовый стеноз трахеи. Просвет дыхательных путей сузился до критических размеров, начались приступы удушья. Раньше пациентам с таким диагнозом, как правило, устанавливали пожизненную трахеостому.

Мужчина планировал пройти лечение в Москве, однако во время подготовки документов его состояние резко ухудшилось, и транспортировка стала невозможной.

Вмешательство позволило спасти 40‑летнего пациента от прямой угрозы жизни и возможной инвалидности. По словам медиков, это всего второй подобный случай в регионе.

Как сообщил заведующий отделением торакальной хирургии ГКБ № 5 Дмитрий Фурзиков, врачи действовали экстренно. Сначала хирурги эндоскопически расширили просвет трахеи, а на следующий день выполнили сложную операцию: удалили суженный участок и восстановили целостность органа.

Сейчас пациент может дышать самостоятельно и уже выписан из больницы.

Ранее мы сообщали о том, что врачи прооперировали нижегородку, у которой в шее застрял кусок стекла после падения в парнике.

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Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
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