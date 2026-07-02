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Природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории Мещерского озера

02 июля 2026 15:42 Общество
Природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории Мещерского озера

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях на особо охраняемой природной территории. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Прокурор выехал на территорию памятника природы регионального значения «Мещерское озеро». Там специалист убедился, что акватория и прибрежная полоса заросла водной и кустарниковой растительностью, а также захламлена отходами.

Кроме того, на берегу водоема расположен вейк-клуб, оказывающий услуги по аренде спортивного оборудования и катамаранов без разрешительной документации на использование водного объекта.

По итогам проверки в адрес Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области внесено представление с требованием организовать работы по благоустройству водоема и принять меры реагирования в отношении вейк-клуба.

Напомним, купание на Мещерском озере в этом году запрещено. Причина заключается в том, что большая часть проб воды, взятых в рекреационной зоне пляжа, не соответствует требованиям СанПиН.

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Теги:
Водоёмы Мещерское озеро Прокуратура
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