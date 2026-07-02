Отстрел лис разрешили в двух округах Нижегородской области из‑за бешенства

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В Нижегородской области разрешили отстрел лисиц в двух округах — Ардатовском и Дальнеконстантиновском. Соответствующие приказы минлесхоза размещены на сайте официального опубликования нормативных актов.
Причина — случаи бешенства и введённый карантин.
Работы пройдут с 24 июня по 23 июля 2026 года. Отстреливать можно будут лис любого возраста и пола.
В Ардатовском округе планируют добыть 10 животных — в охотничьих угодьях Нижегородского областного общества охотников и рыболовов и общедоступных охотничьих угодьях округа. В апреле они были определены эпизоотическими очагами по бешенству, карантин ввели в сёлах Ризадеево и Михеевка, где ранее выявили бешенство.
Кроме того, в Дальнеконстантиновском муниципальном округе планируется изъять четыре лисицы. Работы проведут на территории охотничьего хозяйства ООО «Вепрь-НН». В марте в районе ввели карантин из-за больного хищника.
Как отмечается в документах, меры направлены на то, чтобы не допустить распространения болезни, а также защитить здоровье людей и объекты животного мира.
Ранее сообщалось, что еще два очага бешенства выявили в Нижегородской области.
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