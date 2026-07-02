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Общество

Отстрел лис разрешили в двух округах Нижегородской области из‑за бешенства

02 июля 2026 19:26 Общество
Отстрел лис разрешили в двух округах Нижегородской области из‑за бешенства

Фото: с сайта pixabаy.com

В Нижегородской области разрешили отстрел лисиц в двух округах — Ардатовском и Дальнеконстантиновском. Соответствующие приказы минлесхоза размещены на сайте официального опубликования нормативных актов.

Причина — случаи бешенства и введённый карантин.

Работы пройдут с 24 июня по 23 июля 2026 года. Отстреливать можно будут лис любого возраста и пола.

В Ардатовском округе планируют добыть 10 животных — в охотничьих угодьях Нижегородского областного общества охотников и рыболовов и общедоступных охотничьих угодьях округа. В апреле они были определены эпизоотическими очагами по бешенству, карантин ввели в сёлах Ризадеево и Михеевка, где ранее выявили бешенство.

Кроме того, в Дальнеконстантиновском муниципальном округе планируется изъять четыре лисицы. Работы проведут на территории охотничьего хозяйства ООО «Вепрь-НН». В марте в районе ввели карантин из-за больного хищника.

Как отмечается в документах, меры направлены на то, чтобы не допустить распространения болезни, а также защитить здоровье людей и объекты животного мира.

Ранее сообщалось, что еще два очага бешенства выявили в Нижегородской области.

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Теги:
Бешенство Животные Охота
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