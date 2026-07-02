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Проект строительства нового завода под Нижним Новгородом одобрен экспертизой

02 июля 2026 14:11 Общество
Проект строительства нового завода под Нижним Новгородом одобрен экспертизой

Фото: Александр Воложанин

Проектная документация на строительство завода по производству газосиликатных блоков на Бору получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком выступает Борский силикатный завод. Новое предприятие планируется разместить на Стеклозаводском шоссе.

Подготовкой проектной документации занималось московское ООО «Проммаш Тест Экспертиза».

Положительное заключение выдано 2 июля. Техническим заказчиком проекта является ООО «Конкрит Инжиниринг» из Калининградской области.

Ранее мы сообщали о том, что въездную стелу Нижнего Новгорода предложили перенести ради инвестпроекта.

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Теги:
Бор Завод Строительство
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