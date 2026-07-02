Нижегородцам напомнили правила поведения при обнаружении беспилотников Общество

Жителям Нижегородской области напомнили о правилах поведения при обнаружении беспилотников в условиях участившихся атак БПЛА. О мерах безопасности рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

При обнаружении дрона нельзя оставаться в зоне его прямой видимости — необходимо как можно быстрее укрыться или отойти на безопасное расстояние. Запрещается пытаться сбить аппарат камнями, палками или другими подручными средствами — это опасно и может повлечь юридическую ответственность.

Также не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами, рациями, GPS-навигаторами и другими электронными устройствами вблизи беспилотника, поскольку это может повлиять на его работу и привести к непредсказуемым последствиям. Нельзя трогать и обломки сбитого дрона — они могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

При обнаружении БПЛА необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112, находясь на безопасном расстоянии. Дежурному следует назвать точное время и место, количество замеченных аппаратов и уточнить, двигались ли они вместе или по отдельности.

После звонка важно дождаться прибытия правоохранительных органов и передать им всю имеющуюся информацию.

Если удалось сделать фото или видео беспилотника, материалы следует передать сотрудникам полиции. Публиковать такие записи в социальных сетях и интернете запрещено.

Ранее мы сообщали о том, что мирный житель погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область.