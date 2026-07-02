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Стало известно, как выросли цены на бензин в Нижегородской области за неделю

02 июля 2026 13:49 Общество
Стало известно, как выросли цены на бензин в Нижегородской области за неделю

Стоимость бензина вновь увеличилась в Нижегородской области за неделю с 23 по 29 июня. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За этот период заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 3,1%: с 66,44 до 68,52 рубля. Средняя цена АИ-95 выросла почти на 2%. За литр вместо 72,21рубля придется отдать 73,62 рубля.

Не столь существенно увеличилась стоимость АИ-98 и выше — примерно на 0,4%. Теперь литр продают не за 94,27 рубля, а за 94,62 рубля. Цены на дизельное топливо в регионе поднялись приблизительно на 1,2%: с 79,13 до 80,11 рубля.

В целом за неделю в Нижегородской области стоимость бензина выросла на 2,4%, достигнув в среднем 71,98 рубля за литр, а по России — на 3%. В свою очередь, дизельное топливо стало дороже на 2,7%.

По информации Росстата, с 23 по 29 июня изменение цен на автомобильный бензин коснулось 82 регионов страны.

Напомним, за неделю с 15 по 22 июня бензин в Нижегородской области подорожал более чем на два рубля. По оценке региональных властей, завышенные цены встречаются преимущественно на частных заправках, в небольших сетях и у франчайзинговых операторов. У федеральных сетей стоимость топлива остается стабильной.

На независимых АЗС топливо зачастую либо отсутствует, либо продается по цене на 15−40% выше, чем у сетевых операторов. При этом спросом такие заправки не пользуются.

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что регион обеспечен достаточным объемом бензина и дизельного топлива и призвал жителей заправляться только при реальной необходимости.

Ранее мы публиковали список нижегородских АЗС, где можно залить бензин в канистры.

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Теги:
Бензин Росстат Топливо и энергетика
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