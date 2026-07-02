Названы самые востребованные маршруты нижегородского транспорта в июне Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде назвали самые востребованные маршруты общественного транспорта в июне. Данные озвучили в ЦРТС.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались автобусные маршруты № 45, № 87, № 83 и № 90. Именно на них зафиксировано самое большое количество поездок за месяц.

Среди других видов общественного транспорта лидерами стали трамваи № 6, № 7 и № 5.

В числе самых востребованных также оказались электробусы Э-13, Э-114 и Э-12, а также троллейбусы № 10, № 15 и № 25.

В центре отметили, что статистика сформирована на основе данных оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ситикард».

Напомним, с 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью отменен наличный расчет.