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Общество

Более 50 студентов проходят летнюю практику на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

02 июля 2026 17:02 Общество
Более 50 студентов проходят летнюю практику на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

Фото: М.Солунин

54 студента в летний период проходят производственную практику на предприятиях «Эн+ Тепло Волга». Большинство из них — студенты топливно-энергетических направлений обучения вузов и техникумов.

Распределение внутри компании студенты профильных специальностей получили на ключевые предприятия: Автозаводская ТЭЦ, «Теплосети» и «Генерация тепла». Электрослесари по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции, будущие специалисты по теплоснабжению, теплотехническому оборудованию, теплогазоснабжению, вентиляции и сварочному производству выбрали местом прохождения своей практики «Эн+ Тепло Волга».

Третьекурсник Ивановского государственного энергетического университета Иван Яковлев проходит производственную практику на Автозаводской ТЭЦ в должности электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений. О возможности попасть на предприятие он узнал на университетской ярмарке вакансий от представителей компании.

«Когда я впервые зашел в цех, мои впечатления были просто „вау“! Я видел ТЭЦ только на картинках, поэтому масштаб оборудования и то, как всё устроено, меня по-настоящему удивили», — делится Иван. Сейчас вместе с одногруппником под руководством наставника он занимается регулированием, настройкой клапанов и другого оборудования для корректной работы двигателей. Студентам предлагают не только оплачиваемую практику на 34 дня, но и компенсацию жилья, а после защиты диплома — возможность трудоустройства.

Яркий пример того, как студенческая практика перерастает в успешную карьеру, — 26-летний Антон Костерин. Сейчас он старший мастер по ремонту оборудования Автозаводской ТЭЦ. Антон тоже приехал из Иваново: начал с должности электрослесаря, спустя время стал мастером, а затем и старшим мастером. В его подчинении сегодня находится 35 человек. Проявив инициативу и зарекомендовав себя грамотным и ответственным специалистом, Антон проходит обучение на начальника смены станции.

«Со временем я сам начал посещать ярмарки вакансий в родном Иваново и стал живым примером для ребят. Рассказываю, что приехать в Нижний Новгород и работать в Эн+ - это отличная перспектива», — отмечает Антон Костерин.

Для студентов прохождение практики на предприятиях «Эн+ Тепло Волга» — это возможность познакомиться с коллективом и окунуться в профессию уже во время учебы, закрепить свои навыки на практике. Будущие энергетики отмечают, что масштаб компании, ее узнаваемость и стабильная работа на энергетическом рынке — один из важных факторов при выборе работодателя. Предприятия «Эн+ Тепло Волга» обеспечивают теплом, электроэнергией и горячей водой более 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода. Для почти 1500 сотрудников предприятий действует возможность получения высшего образования на льготных условиях, предоставляется ДМС и санаторно-курортное лечение. Помимо этого в компании «Эн+ Тепло Волга» насыщенная корпоративная жизнь. Энергетики принимают участие в крупных региональных и городских спортивных, культурных событиях, члены Рабочего и Молодежного советов организуют туристические слеты и корпоративные волонтерские акции.

«Мы предоставляем выпускникам возможность для успешного старта в карьере. Опытные наставники берут молодых специалистов „под крыло“. Это позволяет нашим коллегам уверенно внедрять новые идеи для модернизации производства, опираясь на поддержку профессионалов», — подчеркнул генеральный директор филиала «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Напомним, что при поддержке компании «Эн+ Тепло Волга» в регионе будет создан образовательный кластер по направлению «энергетика» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его площадкой станет Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства и еще шесть профессиональных образовательных организаций региона. Уже сегодня техникум совместно с «Эн+ Тепло Волга» готовит кадры по направлениям «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» и «Электрические станции, сети и их релейная защита и автоматизация». В следующем году кластер ТЭК будет расширен, а число энергетических образовательных программ достигнет девяти.

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