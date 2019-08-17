"Наливайки" - свободная ниша, куда переходят региональные предприниматели", - Василий Суханов Общество

Фото: Анастасия Макарычева

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Наливайки" - свободная ниша, куда переходят региональные предприниматели", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов на заседании эксперт-клуба "Комсомольская правда - Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев".

"Хотелось бы отметить, что "наливайки" являются в некотором роде свободной нишей, куда могут без каких-либо проблем перейти региональные предприниматели", - отметил депутат регионального парламента.

"Надо констатировать факт, что в сфере оборота продуктов питания у нас произошло значительное сокращение предпринимателей, потому что они абсолютно не могут конкурировать с сетевыми магазинами", - подчеркнул Василий Суханов.

По его словам, одна из мер, которая не лежит на поверхности – максимальная поддержка регионального предпринимательства. "Нужно разработать меры регулирования по возрождению и сохранению предпринимательства в сфере оборота продуктов питания. В том числе" надо несколько по-новому взглянуть на региональную программу "Покупай Нижегородское". И двигаться в этом направлении", - добавил он в заключение.