Курс «Русский язык как государственный» войдёт в программу вузов Общество

Президент России Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования включить в обновлённые образовательные программы российских вузов новый курс под названием «Русский язык как государственный». Об этом сообщает 360.ru.

В поручении главы государства говорится, что эта дисциплина будет входить в социогуманитарную часть «фундаментального ядра» образовательных программ. Студенты в рамках этой дисциплины будут изучать конституционный статус русского языка и языковую политику страны.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он должен представить доклад о проделанной работе до 1 декабря 2029 года.

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