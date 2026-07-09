Курс «Русский язык как государственный» войдёт в программу вузов

Президент России Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования включить в обновлённые образовательные программы российских вузов новый курс под названием «Русский язык как государственный». Об этом сообщает 360.ru.
В поручении главы государства говорится, что эта дисциплина будет входить в социогуманитарную часть «фундаментального ядра» образовательных программ. Студенты в рамках этой дисциплины будут изучать конституционный статус русского языка и языковую политику страны.
Ответственным за выполнение этого поручения назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он должен представить доклад о проделанной работе до 1 декабря 2029 года.Напомним, Нижегородская область запустит шесть новых образовательных кластеров в 2027 году.
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