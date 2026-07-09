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Две нижегородские семьи стали победителями ежегодного конкурса «Это у нас семейное»

09 июля 2026 17:17 Общество
Две нижегородские семьи стали победителями ежегодного конкурса «Это у нас семейное»

Фото: из семейного архива

Семья Абумовых/ Одинцовых из Нижнего Новгорода и семья Абрамовых из Дзержинска стали победителями второго сезона ежегодного конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья».

Как сообщили организаторы, в финале конкурса, состоявшегося 8 июля в Москве, приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов страны. Конкурс объединил 2 081 человек — 777 детей, 648 родителей, 459 бабушек и дедушек, а также 10 прабабушек и прадедушек.

В региональном министерстве социального развития и семейной политики напомнили, что Нижегородскую область на заключительном этапе конкурса представляли 10 семей. На протяжении четырёх дней финалисты выполняли оценочные задания — выполняли ряд задач на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировали, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

По итогам победителями второго сезона конкурса «Это у нас семейное» были признаны 60 семей из 43 регионов России, в том числе две нижегородские. Они получили сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты конкурса отправятся в семейные путешествия.

Семья Абрамовых.

Своими эмоциями после победы поделилась семья Абрамовых из Дзержинска — мама Екатерина, папа Кирилл, сыновья Степан (11 лет) и Роман (6 лет), бабушка Вера Владимировна, дедушка Михаил Александрович и тетя Мария Михайловна. В семье есть традиция — новогодние праздники проводить вместе. Команда любит творчество — например, раскрашивать футболки, давая вещам вторую жизнь. Мечтают взять большой автомобиль и отправиться в семейное путешествие на Камчатку в край вулканов и гейзеров, заехав по пути на Алтай и на озеро Байкал.

«Наша семья в этом году впервые приняла участие в таком масштабном семейном конкурсе. Мы вообще не ожидали победить, это невероятное ощущение счастья, полета, радости за всех участников и за себя. С первых же заданий мы поняли, что это состязание — не просто возможность выиграть главный приз. Конкурс помогает передавать традиции и ценности нашим самым маленьким участникам, дает дополнительную возможность узнать ещё больше интересных фактов про нашу семью. А она у нас большая и дружная. Мы вместе отдыхаем, вместе трудимся в саду-огороде, вместе встречаем праздники. И для нас самым главным была не победа, а совместное участие», — рассказала Екатерина Абрамова.

Семья Абумовых.

В семейной команде Абумовых/Одинцовых из Нижнего Новгорода шесть человек: папа Александр, мама Полина, их дочери Юлия (9 лет) и Мария (6 лет), бабушка Людмила Юрьевна и дедушка Анатолий Евгеньевич. Команду поддерживает младший сын — Леонид (3 года). Семейную команду объединяют путешествия на разных видах транспорта: велосипедах, сапах, катамаранах, байдарках, автомобиле, автодоме, поезде, самолете. Даже рождение этой семьи связано с путешествиями: бабушка Людмила Юрьевна и дедушка Анатолий Евгеньевич познакомились в турклубе при заводе, где оба работали. До сих пор путешествуют с палатками и побывали во многих местах России: от Камчатки до Пскова. Мама Полина и папа Александр познакомились в автомобильном путешествии в Баварских Альпах. Для путешествий у семьи есть автодом.

«Это заслуженная награда, потому что мы трудились, работали, и все получилось. Было очень интересно, азартно, много положительных эмоций. Наша семья очень любит активный отдых — водный туризм и автопутешествия. Даже приобрели для этой цели автокемпер — своеобразный дом на колесах. Ездим по всей России, много где побывали. Вообще нам неважно, где мы и что делаем — дома, в путешествии или на любимой даче. Главное, что мы вместе! Это придает силы и вдохновляет на новые свершения», — поделились члены семьи Абумовых и Одинцовых.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

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Теги:
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