Минстрой разрешил строить высотку у здания нижегородского ГУ МВД

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Региональный минстрой выдал разрешение на строительство жилой многоэтажки рядом со зданием ГУ МВД на улице Максима Горького. Информация об этом опубликована на сайте министерства.
Документ оформлен на ООО «СЗ «АРМИНА». Проект предусматривает строительство здания многофункционального назначения с апартаментами на верхних этажах, помещениями общественного использования и подземной автостоянкой.
В августе 2024 года, проект получил положительное заключение экспертизы. Концепцию будущего здания рассматривали на заседании Архитектурного совета в 2023 году. Тогда специалисты рекомендовали доработать представленные архитектурные решения.
Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд изменил приговор по делу о мошенничестве с дольщиками ЖК «Дом на Горького», построенного на соседнем участке.
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