Минстрой разрешил строить высотку у здания нижегородского ГУ МВД Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области, архив 2023 года

Региональный минстрой выдал разрешение на строительство жилой многоэтажки рядом со зданием ГУ МВД на улице Максима Горького. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

Документ оформлен на ООО «СЗ «АРМИНА». Проект предусматривает строительство здания многофункционального назначения с апартаментами на верхних этажах, помещениями общественного использования и подземной автостоянкой.

В августе 2024 года, проект получил положительное заключение экспертизы. Концепцию будущего здания рассматривали на заседании Архитектурного совета в 2023 году. Тогда специалисты рекомендовали доработать представленные архитектурные решения.

Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд изменил приговор по делу о мошенничестве с дольщиками ЖК «Дом на Горького», построенного на соседнем участке.