Схема движения автобусов изменится из-за работ на Казанском шоссе 11−12 июля Общество

С 00:00 11 июля до 18:00 12 июля в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке Казанского шоссе между домами № 4А и № 5. Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях, сообщили в мэрии.

Объехать зону проведения работ автомобилисты смогут по прилегающим улицам.

На время ремонта изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы №№ 24, 40, 45, 78, 83, 150 и 171 при следовании от улицы Верхне-Печерской в сторону улицы Родионова будут курсировать по улице Бринского в обоих направлениях.

Автобусы №№ 90, 104, 130, 173 и 225 при движении с Казанского шоссе в направлении улицы Родионова направят по улицам Германа Лопатина, Верхне-Печерской и Бринского в обе стороны.

Автобусы №№ 18, 47, 61, 72, 94, а также электробусный маршрут Э-6 будут следовать по улице Верхне-Печерской на участке от улицы Бринского до улицы Композитора Касьянова в обоих направлениях.

На всех измененных маршрутах посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на действующих остановках по пути следования.

Автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что сразу несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за VK Fest. Ограничения будут действовать с 00:01 9 июля до 10:00 12 июля. Также для удобства гостей фестиваля усилят работу автобусов.