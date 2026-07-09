Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным домом на Бору Общество

Фото: пресс-служба СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке ситуации с нерасселением аварийного дома в поселке Октябрьском на Бору. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

В его приемную во «ВКонтакте» поступило коллективное обращение от жителей многоквартирного дома на улице Комсомольской. Люди сообщили, что здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции разрушаются, а проживание становится небезопасным. Дом признали аварийным еще в 2018 году из-за высокого физического износа. Однако новое благоустроенное жилье жильцам до сих пор не предоставлено. Сроки расселения неоднократно переносились, в последний раз — на 2027−2028 годы. Обращения в различные инстанции, по словам заявителей, результата не принесли.

В следственном управлении СК по Нижегородской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки, принятом решении и мерах, которые принимаются для восстановления прав жителей на получение благоустроенного жилья.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование по другому аварийному дому на Бору — на улице Чапаева в поселке Неклюдово.