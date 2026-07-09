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Общество

Одобрено строительство пункта приема жидких отходов в Канавине

09 июля 2026 15:28 Общество
Одобрено строительство пункта приема жидких отходов в Канавине

Фото: Александр Воложанин

Министерство строительства Нижегородской области выдало АО «Акватехэкология» разрешение на возведение пункта приема жидких бытовых отходов в Канавинском районе. Информация об этом размещена в документах на официальном сайте ведомства.

Объект планируется построить по адресу улица Металлистов, 6 В.

Ранее компания уже получила согласование на создание аналогичного пункта в Сормовском районе — в районе улиц КИМа и Ясной.

Отметим, ранее в администрации города заявляли о намерении расширить сеть объектов для приема ЖБО. Сообщалось, что достигнуты договоренности о реализации 12 инвестиционных проектов в этой сфере.

Сейчас в Нижнем Новгороде официально работает только одна сливная станция — КНС №12А на улице Красных партизан, 16Б, которая принимает стоки из выгребных ям и отстойников на безвозмездной основе. Все прочие точки сброса отходов считаются нелегальными.

В прошлом году несанкционированный слив нечистот так называемыми «черными» ассенизаторами называли одной из причин неприятного запаха, который периодически распространялся по городу.

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Теги:
Вонь Канализация Строительство
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