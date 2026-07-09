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Общество

В Арзамасском округе открыли после ремонта дорогу к селу Ломовка

09 июля 2026 15:15 Общество
В Арзамасском округе открыли после ремонта дорогу к селу Ломовка

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Арзамасском округе завершили ремонт автомобильной дороги «поселок Ломовка — село Ломовка». Трехкилометровый участок привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ составила 65,7 млн рублей, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Подрядчик расчистил полосу отвода от кустарника и мелколесья, укрепил и спланировал обочины, восстановил кромки проезжей части, усилил основание дорожного полотна и уложил два слоя асфальтобетона. Также на дороге установили 20 новых дорожных знаков, включая знаки населенных пунктов, ограничения скорости и предупреждения об опасных участках.

Как отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, эта дорога важна для жителей Ломовского сельсовета, поскольку по ней можно добраться до школы, фельдшерско-акушерского пункта и других социальных объектов. По его словам, качественное покрытие повышает безопасность движения, в том числе для школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

В ГУАД также сообщили, что в 2025 году в Арзамасском округе планируется отремонтировать еще две дороги: участок Вол. Майдан — Чернуха — Наумовка протяженностью 1 км и подъезд к селу Васильев Враг длиной 2,8 км. Кроме того, уже открыто рабочее движение по части новой дороги «Выездное — железнодорожная станция Арзамас-1».

Ранее сообщалось, что ремонт дороги Первомайск — Выездное — Дивеево — Сатис завершили досрочно.

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Теги:
Арзамасский район ГУАД Ремонт дорог
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