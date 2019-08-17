Житель Гагинского района самовольно объявил пруд своей собственность и перегородил к нему дорогу Общество

Житель села Субботино Гагинского района Нижегородской области самовольно объявил пруд своей собственность и перегородил к нему дорогу.

Жители села в одной из групп соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местного предпринимателя, который самовольно ограничил подъезд к пруду, установив таблички и шлагбаум на грунтовой дороге, ведущей в водному объекту.

Местные жители обратились в группу администрации Гагинского района Нижегородской области с просьбой разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям "самовольного" хозяина пруда.



Как пояснили в администрации Гагинского района, пруд, расположенный в селе Субботино в собственность или аренду никому не предоставлялся. В соответствии с проведенным аукционом в аренду бел предоставлен земельный участок сельхозназначения, расположенный за данным прудом.

"Арендатор обязан не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими ресурсами, если таковые имеются на участке", - отметили сотрудники администрации.

Таблички и шлагбаум были демонтированы.