Нижегородская область подвела итоги первого года программы «Основа» Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область стала лидером в России по росту суммарного коэффициента рождаемости. Такого результата регион добился за год работы новой демографической политики, инициированной губернатором Глебом Никитиным, проанализировал сайт pravda-nn.ru.

Программа стартовала в июле 2025 года. Одновременно был создан Институт демографического развития, специалисты которого изучили причины, по которым семьи откладывают рождение детей. Среди основных факторов назывались финансовые трудности, нехватка жилья, отсутствие помощи с детьми и неуверенность в будущем.

На основе этих данных в регионе выстроили комплексную систему поддержки. Она объединила программу «Основа», реализуемую в рамках нацпроекта «Семья», дополнительные региональные выплаты, цифровые сервисы и меры федерального «демографического меню» — услуги социальных нянь, прокат детского оборудования и другие инструменты помощи.

В конце 2024 года в области официально закрепили новую профессию — родитель, а период с 2025 по 2030 годы объявили Пятилетием семьи.

«Как отец я хорошо понимаю: рождение ребёнка всегда связано с уверенностью в будущем. Когда у семьи есть точки опоры на государство и общество, шаг к расширению семьи становится естественным и лёгким. Поэтому в Нижегородской области мы выстраиваем сбалансированную систему поддержки семей. По сути, мы создаём условия, чтобы родители могли сосредоточиться на главном: воспитании детей и укреплении семейных связей. Регион не следует чужим шаблонам, а проектирует собственный путь, опираясь на потребности жителей», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Ключевым инструментом стал родительский основной доход «Основа». С учётом федерального материнского капитала его размер составляет не менее 1 млн рублей на каждого рождённого или усыновлённого ребёнка. Аналогов такой меры в других регионах нет. При этом выплата не зависит от дохода семьи и не учитывается при назначении единого пособия.

Средства можно получать в формате ежемесячной «зарплаты родителя» в течение трёх лет, единовременной целевой суммы или комбинировать оба варианта:

За первого ребёнка предусмотрено 10 тысяч рублей в месяц на протяжении трёх лет.

За второго — 22 222 рубля ежемесячно либо часть суммы сразу и оставшаяся часть в виде выплат.

За третьего — 30 тысяч рублей в месяц или сочетание единовременной и ежемесячной поддержки.

За четвёртого и последующих детей — 30 тысяч рублей ежемесячно либо 1 млн рублей единовременно.

Максим и Татьяна Беловы из Красной Слободы Борского района решились на второго ребёнка после запуска региональной поддержки. Они оформили родительский основной доход с ежемесячными выплатами на три года и планируют направить средства на ипотеку или покупку автомобиля.

Евгения и Владислав Поднозовы из Балахны воспитывают троих сыновей — Игната, Матвея и Мирона. Выплаты семья откладывает, чтобы расширить жильё и обустроить детям отдельные комнаты. В будущем супруги мечтают о дочери.

По данным на 15 июня 2026 года выплаты получили 16 849 семей.

Отдельной мерой стал электронный сертификат «Подарок новорождённому» номиналом 20 тысяч рублей. Его можно использовать на маркетплейсе для приобретения детских товаров. В перечне — более 600 наименований от 19 нижегородских производителей.

Алёна Клинова из Дзержинска, мама четверых детей, приобрела необходимые вещи для младшего сына Льва и планирует переезд в трёхкомнатную квартиру. С июля 2025 года по 15 июня 2026 года сертификат оформили 17 479 семей.

Помимо финансовых мер, регион развивает консультационную и психологическую поддержку. Для беременных женщин, семей в трудной жизненной ситуации и пар, переживающих кризис, работает портал «Сохрани.рф», горячая линия для записи к психологам и анонимный чат-бот.

В 2025 году число абортов в области снизилось на 31% по сравнению с предыдущим годом. Только за февраль 2026 года 28,46% женщин отказались от прерывания беременности после консультации со специалистами.

Для семей, сталкивающихся с бесплодием, проводится бесплатная репродуктивная диспансеризация и подготовка к программе ЭКО. Количество квот увеличено до 3198 — из них 2288 финансируются из федерального бюджета и 910 из регионального. В настоящее время очередей на процедуру в области нет.

Дополнительно внедрены цифровые сервисы. «Калькулятор мер социальной поддержки» помогает определить доступные льготы — в системе учтены 212 мер, включая федеральные, региональные и муниципальные. Работают мобильное приложение «Вау, родители!» для будущих мам и сервис «Семейный навигатор» с картой мест для отдыха с детьми.

В августе 2025 года принят закон о статусе «ответственного бизнеса». Его могут получить компании, которые предоставляют сотрудникам выплаты при рождении ребёнка, гибкий или удалённый формат работы, оплачиваемые выходные и льготное медицинское обслуживание.

Ранее сообщалось. что в Нижегородской области более трети частных клиник отказались от проведения абортов.