Фальсифицированный сыр нашли в Нижегородской области Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия признало недействительными декларации на молочную продукцию нижегородского производителя из‑за выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Декларацию о соответствии, выданную ООО «Производственно‑фасовочная компания», отозвали из-за нарушений. Они были выявлены в ходе анализа данных компонента «Сирано» ФГИС «ВетИС». Специалисты обнаружили, что часть выпускаемой предприятием молочной продукции не соответствует заявленным требованиям качества и безопасности.

По результатам лабораторных исследований в сыре «Российский» (ГОСТ 32260‑2013, массовая доля жира в сухом веществе 50%, брус) установлено наличие растительных масел и жиров растительного происхождения. Это противоречит требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

25 июня на основании выявленных признаков фальсификации декларация о соответствии предприятия была признана недействительной. Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородские производители мясных и молочных продуктов попались на нарушениях.