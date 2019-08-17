"Не имея собственных месторождений, Нижегородская область является одним из лидеров отечественной нефтяной и газовой промышленности", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работника нефтяной и газовой промышленности, который ежегодно отмечают в первое воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 1 сентября.

"Нефть и газ – важнейшее богатство нашей страны. Не имея собственных месторождений, Нижегородская область является одним из лидеров отечественной нефтяной и газовой промышленности. Это признание пришло благодаря самоотверженному труду людей, производящих высококачественную продукцию, которая пользуется повышенным спросом как в России, так и за ее пределами.

Бензин, моторные масла и другие нефтепродукты обеспечивают бесперебойную работу всех отраслей народного хозяйства. Великое благо цивилизации – природный газ – с каждым годом приходит все в большее число домов, создавая условия для нормальной жизни и работы людей.

Дорогие работники нефтяной и газовой промышленности, уверен, что ваша работа и впредь будет служить залогом экономической стабильности и дальнейшего процветания нашего региона", - говорится в поздравлении.