Более 12 тысяч нижегородских пациентов обследовали врачи "Поездов здоровья" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 12 тысяч нижегородских пациентов обследовали врачи "Поездов здоровья". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснили в пресс-службе, продолжается реализация инициативы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина "Доступная медицина".За время работы мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывали в 79 населенных пунктах 30 районов региона. Более 12 тысяч человек получили свыше 25 тысяч консультаций специалистов. На дополнительное обследование направлено 6016 человек, 758 - на госпитализацию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что развитие мобильной медицины - важная часть национального проекта "Здравоохранение".

"Президент Владимир Путин поставил задачу сделать современные качественные медицинские услуги максимально доступными жителям отдаленных территорий. Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" помогают в решении этой важной задачи. Лучшее тому подтверждение - положительные отзывы самих жителей", - сказал Глеб Никитин.

Северный Поезд закончил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском районах области и г.о.г.Дзержинск.

Южный Поезд побывал в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском, Вадском, Шатковском, Первомайском и Лукояновском районах, продолжается работа в Починсковском районе.

По словам начальника Южного Поезда Александра Сазанова, за время работы специалистами проведено около 13000 консультаций 6000 пациентов.

"Было выявлено 70 случаев подозрений на злокачественные новообразования, пациенты направлены на дообследование. Мы все понимаем, что ранняя диагностика такого заболевания - это фактически спасенная жизнь", - добавил Александр Сазанов.

Наиболее востребованными у пациентов "Поездов здоровья", работающих в двух направлениях, остаются консультации невролога - 3313 и офтальмолога - 3597.

Также в рамках реализации проекта "Поезда здоровья" на территории Нижнего Новгорода было проведено 11 выездов и осмотрено около 1000 человек.

Добавим, что в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРВ специальным автотранспортом, оборудованном для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.