Глеб Никитин вручил директору школы №187 госнаграду от имени президента РФ Владимира Путина Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе торжественной линейки в школе №187 Нижнего Новгорода 2 сентября вручил директору Валерию Малинину государственную награду РФ от имени президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Валерий Малинин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении директора нижегородской школы №187 медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Я вручаю эту госнаграду Валерию Анатольевичу Малинину и хочу напомнить, что девиз этого ордена - "Польза, честь и слава". Я уверен, что все эти слова и для него, и для всего преподавательского состава не пустой звук. Мы вами гордимся!" - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что школа №187 с углубленным изучением отдельных предметов является самой большой по числу учеников. "С прошлого года количество обучающихся в школе увеличилось практически на 120 человек, сегодня здесь получают образование более 1800 ребят", - отметил Глеб Никитин.

"Желаю вам ценить каждый день школьный жизни, впитывать знания, которые хотят передать педагоги, активно участвовать во всех школьных проектах. Ваши талантливые учителя обеспечивают попадание школы в рейтинги самых лучших образовательных учреждений Нижегородской области и страны, и во многом это, конечно, заслуга руководства учебного заведения", - обратился губернатор к ученикам.

Глава региона напомнил, что в школе создан городской ресурсный Центр по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию. В 2016 году ресурсный Центр выиграл грант президента РФ за проект "Гордимся славою предков". В 2017 году Центр получил грант губернатора Нижегородской области за работу "Русь православная, святая Русь", а в 2019 году - за проект "Знамена наших побед".

"В 2020 году школа также включится в реализацию национального проекта "Образование". Будет приобретено компьютерное оборудование более чем на 2 млн рублей для создания цифровой образовательной среды", - добавил Глеб Никитин.