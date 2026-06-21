Нижегородский биолог рассказал, как вести себя при встрече с гадюкой в лесу Общество

Доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Андрей Лебединский дал советы, как снизить риск укуса гадюки и правильно вести себя при встрече с единственной ядовитой змеей в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, гадюка не агрессивная змея и нападает только в случае угрозы, когда не может скрыться. При возможности она предпочитает уползти, а при опасности сворачивается в клубок и делает ложные выпады.

Он добавил, что стоит избегать мест, где этих змей видели ранее. Биолог подчеркнул, что гадюки не любят открытые пространства и чаще встречаются в лесу. Именно там необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку на змею можно случайно наступить.

Для защиты эксперт рекомендует надевать в лес резиновые сапоги — их гадюка не сможет прокусить. Также следует проявлять осторожность при сборе грибов и ягод: протягивая руку под кусты, можно оказаться рядом с головой змеи, этот жест она может воспринять как угрозу.

Кроме того, специалист призвал не проявлять агрессию к пресмыкающимся. Если гадюка заползла на дачный участок или во двор, не следует пытаться ее поймать или убить. Вид занесен в Красную книгу Нижегородской области и является немногочисленным.

В случаях столкновения ученый советует создать для змеи фактор беспокойства — постучать рядом длинной палкой или веткой либо аккуратно подцепить ее и вынести за пределы дома или двора.

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