Мощная магнитная буря накроет Нижегородскую область в конце июня Общество

Сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней, ожидается в Нижегородской области в конце июня. Об этом сообщается в прогнозе сервиса my-calend.ru.

Метеочувствительные люди могут почувствовать возмущения геомагнитного поля уже 21 числа. К ночи с 22 на 23 июня буря усилится до четырех баллов и будет бушевать как минимум до 27 числа.

Специалисты предупреждают, что явление может вызывать слабость, сонливость и головные боли. Пациентам с сердечно-сосудистыми недугами рекомендуют запастись лекарствами на случай обострения хронических заболеваний, а также снизить нагрузки на организм и нервную систему, в частности.

Ранее мы публиковали прогноз погоды в Нижнем Новгороде на рабочую неделю 22—26 июня.