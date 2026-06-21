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Нижегородские врачи провели уникальную операцию волейболисту из Луганска

21 июня 2026 12:34 Общество
Нижегородские врачи провели уникальную операцию волейболисту из Луганска

Фото: Алексей Никонов

Редкую операцию провели в Нижнем Новгороде профессиональному волейболисту из Луганска, страдавшему от постоянного подвывиха голеностопного сустава. Об этом в социальных сетях сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

Подобная проблема часто встречается как у спортсменов, так и в повседневной жизни, однако для профессионала она существенно осложняет тренировки и участие в соревнованиях. Для восстановления стабильности сустава была выполнена операция по методике Artrobrostrom.

За пределами Нижнего Новгорода такие вмешательства в России не проводятся, поэтому спортсмену пришлось приехать на лечение из Луганска. По словам травматолога Алексея Крупко, вмешательство выполняется малоинвазивным способом — через два небольших прокола под видеоконтролем. Это позволяет полностью визуализировать сустав, провести точечное укрепление связок и значительно сократить сроки восстановления.

Сейчас пациент проходит курс реабилитации.

Ранее мы сообщали о том, что кусок стекла застрял в шее у нижегородки после падения в парнике.

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Теги:
Медицина и здоровье Спорт Травма
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