Ремонт деформационных швов метромоста обойдется почти в 50 млн рублей Общество

Ремонт деформационных швов метромоста в Нижнем Новгороде будет выполнен за 49,99 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Сейчас ведется поиск подрядной организации, которая займется работами по обновлению. Подать заявку на участие в электронных торгах компании могут до 6 июля, победителя огласят спустя еще три дня.

Завершить ремонт подрядчик должен до середины декабря. Деньги на проведение работ выделят из городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы по развитию дорожного хозяйства.

Ранее мы сообщали о том, что участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 167 миллионов рублей.